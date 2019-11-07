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Совет Единой лиги ВТБ пошёл навстречу ЦСКА, но не изменил лимит на легионеров

Совет Единой лиги ВТБ пошёл навстречу ЦСКА, но не изменил лимит на легионеров
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Совет Единой лиги ВТБ подвёл итоги заочного голосования по изменениям в регламенте относительно лимита на легионеров, сообщает официальный сайт турнира. Большинством голосов совет лиги принял изменения в регламенте, однако увеличения числа возможных легионеров в заявке команды не произойдёт — лига разрешила клубам дозаявить иностранных баскетболистов только на место травмированных иностранных игроков.

«Получив официальные письма от клубов, лига, руководствуясь уставом, провела голосование среди членов совета лиги. В итоге большинством голосов принято изменение в регламент. С завтрашнего дня клубы смогут заявить на место травмированного игрока с лицензией категории «F» игрока с категорией «F/E». Ещё раз отмечу, что количество легионеров в заявке клубов на сезон и на матч не увеличивается», — подчеркнул президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Напомним, изменения были инициированы ЦСКА, который потерял Уилла Клайберна из-за травмы. Теперь «армейцы» смогут заменить его на Рона Бэйкера, заявленного только для участия в Евролиге.

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