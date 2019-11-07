20 очков Букера помогли «Химкам» победить «Зенит» в матче Евролиги
В Санкт-Петербурге завершилась встреча 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в которой «Зенит» принимал «Химки». Первая десятиминутка прошла в равной и результативной борьбе — 28:28. Во второй четверти «Химки» совершили рывок и захватили лидерство — 52:43. После большого перерыва «Зенит» попытался сократить отставание, но практически не преуспел в этом. В заключительном игровом отрезке «Химки» снова прибавили и одержали победу с двузначным преимуществом — 87:73.
Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, набравший 20 очков. Ещё 19 очков в актив химчан записал Алексей Швед. Что касается «Зенита», то в составе петербуржцев лучшим стал Остин Холлинз, набравший 25 очков.
Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
07 ноября 2019, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
73 : 87
Химки
Химки, Россия
Зенит: Холлинс - 25, Айон - 9, Понкрашов - 8, Альбиси - 6, Томас - 6, Понитка - 6, Абромайтис - 4, Айверсон - 3, Рэнфро - 2, Хвостов - 2, Трушкин - 2, Пушков
Химки: Букер - 20, Швед - 19, Гилл - 12, Йеребко - 9, Карасёв - 7, Дайр. Бертанс - 6, Тимма - 5, Йович - 5, Эванс - 4, Крамер, Зайцев, Моня
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