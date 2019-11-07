20 очков Букера помогли «Химкам» победить «Зенит» в матче Евролиги

В Санкт-Петербурге завершилась встреча 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в которой «Зенит» принимал «Химки». Первая десятиминутка прошла в равной и результативной борьбе — 28:28. Во второй четверти «Химки» совершили рывок и захватили лидерство — 52:43. После большого перерыва «Зенит» попытался сократить отставание, но практически не преуспел в этом. В заключительном игровом отрезке «Химки» снова прибавили и одержали победу с двузначным преимуществом — 87:73.

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, набравший 20 очков. Ещё 19 очков в актив химчан записал Алексей Швед. Что касается «Зенита», то в составе петербуржцев лучшим стал Остин Холлинз, набравший 25 очков.