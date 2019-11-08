«Клипперс» оштрафованы на $ 50 тыс. за пропуск игры Леонардом

Руководство Национальной баскетбольной лиги приняло решение оштрафовать «Лос-Анджелес Клипперс» за то, что те дали отдых лёгкому форварду Каваю Леонарду в матче с «Милуоки Бакс». Об этом сообщает Bleacher Report. Встреча, прошедшая ранним утром 7 ноября мск, завершилась домашним поражением «Клипперс» со счётом 124:129.



В официальном протоколе Кавай находился в списке травмированных игроков, при этом ещё до матча с «Милуоки» было известно, что уже на следующий день он сыграет с «Портлендом».



Ранее в лиге заявили, что удовлетворены объяснениями отсутствия Леонарда в матче с «Милуоки», однако после дополнительного расследования клуб из Лос-Анджелеса всё же был оштрафован.



Леонард — двукратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии.

Здоровый Леонард попал в список травмированных перед матчем с «Милуоки»