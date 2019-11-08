39 очков Олдриджа помогли «Сан-Антонио» обыграть «Оклахому»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 121:112.

Самым результативным в составе победителей стал Ламаркус Олдридж, который записал на свой счёт 39 очков. Дабл-дабл из 17 очков и 10 передач оформил Деджанте Мюррей.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Данило Галлинари, набравший 27 очков. Шай Жильжо-Александер записал в свой актив 21 очко.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча состоялась на стадионе «Спектрус-центр» и завершилась победой гостей со счётом 108:87.