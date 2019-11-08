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39 очков Олдриджа помогли «Сан-Антонио» обыграть «Оклахому»

39 очков Олдриджа помогли «Сан-Антонио» обыграть «Оклахому»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 121:112.

Самым результативным в составе победителей стал Ламаркус Олдридж, который записал на свой счёт 39 очков. Дабл-дабл из 17 очков и 10 передач оформил Деджанте Мюррей.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Данило Галлинари, набравший 27 очков. Шай Жильжо-Александер записал в свой актив 21 очко.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча состоялась на стадионе «Спектрус-центр» и завершилась победой гостей со счётом 108:87.

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
121 : 112
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 39, Мюррей - 17, Дерозан - 16, Форбс - 14, Миллз - 10, Уайт - 8, Лайлз - 8, Гэй - 6, Белинелли - 3, Уокер, Мету, Пёлтль, Кэрролл
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 27, Жильжо-Александер - 21, Пол - 19, Диалло - 11, Шрёдер - 11, Адамс - 10, Ноэль - 7, Фергюсон - 6, Базли, Надер, Холл, Бертон, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 04:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
87 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 18, Грэм - 15, Уильямс - 9, Бэйкон - 8, Бийомбо - 8, Мартин - 7, Эрнангомес - 5, Зеллер - 5, Монк - 4, Вашингтон - 4, Розир - 3, Кидд-Гилкрист
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Хэйворд - 20, Уокер - 14, Браун - 12, Грин - 12, Уонамэйкер - 9, Уильямс - 7, Смарт - 6, Тайс - 5, Эдвардс, Оджелей, Пуарье
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