«Майами» обыграл «Финикс» благодаря 34 очкам Батлера

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Майами Хит». Встреча состоялась на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой гостей со счётом 124:108.
Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который записал в свой актив 34 очка. 25 очков набрал Горан Драгич. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов собрал Эдрис Адебайо.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Девин Букер, записав в свой актив 22 очка. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Рики Рубио.
Таким образом, «Финикс» прервал трёхматчевую победную серию. «Майами» в свою очередь одержал четвёртую победу за последние пять игр.
В следующем матче «Финикс Санз» встретится с «Бруклин Нетс», а «Майами Хит» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».
- 8 ноября 2019
-
07:36
-
07:05
-
03:15
-
00:26
- 7 ноября 2019
-
23:10
-
22:49
-
21:52
-
19:52
-
18:19
-
17:20
-
16:30
-
14:45
-
13:48
-
12:37
-
11:19
-
10:00
-
09:37
-
08:58
-
07:49
-
06:40
-
06:23
-
05:56
-
00:37
- 6 ноября 2019
-
23:56
-
22:20
-
21:21
-
20:57
-
19:20
-
18:26
-
17:44
-
16:44
-
16:29
-
14:51
-
13:16
-
12:27