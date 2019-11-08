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«Майами» обыграл «Финикс» благодаря 34 очкам Батлера

«Майами» обыграл «Финикс» благодаря 34 очкам Батлера
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Майами Хит». Встреча состоялась на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой гостей со счётом 124:108.

Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который записал в свой актив 34 очка. 25 очков набрал Горан Драгич. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов собрал Эдрис Адебайо.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Девин Букер, записав в свой актив 22 очка. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Рики Рубио.

Таким образом, «Финикс» прервал трёхматчевую победную серию. «Майами» в свою очередь одержал четвёртую победу за последние пять игр.

В следующем матче «Финикс Санз» встретится с «Бруклин Нетс», а «Майами Хит» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
108 : 124
Майами Хит
Майами
Финикс Санз: Бэйнс - 23, Букер - 22, Убре - 15, Рубио - 11, Шарич - 9, Джонсон - 7, Бриджес - 5, Камински - 3, Картер - 2, Окобо, Диалло, Эйтон
Майами Хит: Батлер - 34, Горан Драгич - 25, Адебайо - 15, Хироу - 15, Нанн - 11, Олиник - 7, Леонард - 6, Робинсон - 6, Джонсон - 3, Джонс - 2, Уэйтерс, Сильва, Хаслем
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