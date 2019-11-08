«Майами» обыграл «Финикс» благодаря 34 очкам Батлера

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Майами Хит». Встреча состоялась на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой гостей со счётом 124:108.

Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который записал в свой актив 34 очка. 25 очков набрал Горан Драгич. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов собрал Эдрис Адебайо.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Девин Букер, записав в свой актив 22 очка. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Рики Рубио.

Таким образом, «Финикс» прервал трёхматчевую победную серию. «Майами» в свою очередь одержал четвёртую победу за последние пять игр.

В следующем матче «Финикс Санз» встретится с «Бруклин Нетс», а «Майами Хит» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».