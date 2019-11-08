Результаты матчей НБА за 7 ноября 2019 года
В ночь с 7 на 8 ноября мск состоялось четыре матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Сан-Антонио Спёрс» дома победил «Оклахома-Сити Тандер». Самым результативным игроком матча стал Ламаркус Олдридж («Сан-Антонио»), который набрал 39 очков, собрал 6 подборов и отдал 4 передачи. Окончательный счёт — 121:112 в пользу «Спёрс».
«Майами Хит» в гостях выиграл у «Финикс Санз». На счету Джимми Батлера («Майами») 34 очка, 5 подборов и 3 передачи. Итоговый счёт — 124:108 в пользу «Хит».
«Лос-Анджелес Клипперс» дома победил «Портленд Трэйл Блэйзерс». Кавай Леонард («Клипперс») сделал дабл-дабл: 27 очков, 13 подборов и 4 передачи. Окончательный счёт — 107:101 в пользу «Клипперс».
НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 04:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
87 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 18, Грэм - 15, Уильямс - 9, Бэйкон - 8, Бийомбо - 8, Мартин - 7, Эрнангомес - 5, Зеллер - 5, Монк - 4, Вашингтон - 4, Розир - 3, Кидд-Гилкрист
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Хэйворд - 20, Уокер - 14, Браун - 12, Грин - 12, Уонамэйкер - 9, Уильямс - 7, Смарт - 6, Тайс - 5, Эдвардс, Оджелей, Пуарье
НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
121 : 112
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 39, Мюррей - 17, Дерозан - 16, Форбс - 14, Миллз - 10, Уайт - 8, Лайлз - 8, Гэй - 6, Белинелли - 3, Уокер, Мету, Пёлтль, Кэрролл
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 27, Жильжо-Александер - 21, Пол - 19, Диалло - 11, Шрёдер - 11, Адамс - 10, Ноэль - 7, Фергюсон - 6, Базли, Надер, Холл, Бертон, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
108 : 124
Майами Хит
Майами
Финикс Санз: Бэйнс - 23, Букер - 22, Убре - 15, Рубио - 11, Шарич - 9, Джонсон - 7, Бриджес - 5, Камински - 3, Картер - 2, Окобо, Диалло, Эйтон
Майами Хит: Батлер - 34, Горан Драгич - 25, Адебайо - 15, Хироу - 15, Нанн - 11, Олиник - 7, Леонард - 6, Робинсон - 6, Джонсон - 3, Джонс - 2, Уэйтерс, Сильва, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 101
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 27, Л. Уильямс - 26, Харрелл - 15, Зубац - 15, Харклесс - 8, Шамет - 8, Паттерсон - 6, Беверли - 2, Робинсон, Грин, Мэнн, Макгрудер, Кабенгеле
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 22, Макколлум - 22, Саймонс - 17, Уайтсайд - 17, Бэйзмор - 8, Худ - 5, Лябисье - 4, Толливер - 4, Хезонья - 2, Трент-мл., Литтл, Пау Газоль
- 8 ноября 2019
-
09:19
-
09:13
-
07:36
-
07:05
-
03:15
-
00:26
- 7 ноября 2019
-
23:10
-
22:49
-
21:52
-
19:52
-
18:19
-
17:20
-
16:30
-
14:45
-
13:48
-
12:37
-
11:19
-
10:00
-
09:37
-
08:58
-
07:49
-
06:40
-
06:23
-
05:56
-
00:37
- 6 ноября 2019
-
23:56
-
22:20
-
21:21
-
20:57
-
19:20
-
18:26
-
17:44
-
16:44
-
16:29
-
14:51
Партнерский контент