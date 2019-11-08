Результаты матчей НБА за 7 ноября 2019 года

В ночь с 7 на 8 ноября мск состоялось четыре матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Сан-Антонио Спёрс» дома победил «Оклахома-Сити Тандер». Самым результативным игроком матча стал Ламаркус Олдридж («Сан-Антонио»), который набрал 39 очков, собрал 6 подборов и отдал 4 передачи. Окончательный счёт — 121:112 в пользу «Спёрс».

«Майами Хит» в гостях выиграл у «Финикс Санз». На счету Джимми Батлера («Майами») 34 очка, 5 подборов и 3 передачи. Итоговый счёт — 124:108 в пользу «Хит».

«Лос-Анджелес Клипперс» дома победил «Портленд Трэйл Блэйзерс». Кавай Леонард («Клипперс») сделал дабл-дабл: 27 очков, 13 подборов и 4 передачи. Окончательный счёт — 107:101 в пользу «Клипперс».