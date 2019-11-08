Адетокунбо прокомментировал пропуск Леонардом игры с «Милуоки»

Форвард клуба НБА «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо отреагировал на решение «Лос-Анджелес Клипперс» дать выходной Каваю Леонарду в день матча с его командой. Встреча «Клипперс» и «Милуоки» 6 ноября завершилась со счётом 129:124 в пользу «Бакс».

«Не хочу никого обидеть, но я знаю, что Кавай настоящий боец и хочет играть. Не знаю, кто говорит ему не играть или сделать перерыв, но, по-моему, никто не может заставить тебя отдыхать, когда НБА даёт более 20 выходных в ходе сезона.

Я выхожу на площадку и делаю всё ради победы команды. Тренер знает об этом и никогда не скажет, мол, Яннис, ты должен пропустить этот матч. Я бы не позволил ему этого», — сказал Адетокунбо в интервью YouTube-каналу ESPN.

7 ноября Леонард вернулся на паркет и помог «Клипперс» победить «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 107:101.

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