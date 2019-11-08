Тренер «Шарлотт» рассказал, как Джордан мотивирует игроков

Главный тренер клуба НБА «Шарлотт Хорнетс» Стив Клиффорд рассказал, как мотивирует игроков легендарный баскетболист Майкл Джордан, владелец команды.

«Наши игроки не привыкли сидеть на скамейке, даже если мы проводим второй матч за два дня. Мы не пропускаем матчи просто ради того, чтобы отдохнуть. Каждый год Майкл Джордан говорит игрокам, что им платят, чтобы они играли 82 матча в сезоне», — приводит слова Клиффорда Daily News.

Джордан стал шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз». Его шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии.

Напомним, ранее в «Лос-Анджелес Клипперс» дали отдохнуть лидеру команды Каваю Леонарду, пропустившему матч с «Милуоки Бакс», в котором его команда потерпела поражение.