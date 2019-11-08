Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Тренер «Шарлотт» рассказал, как Джордан мотивирует игроков

Тренер «Шарлотт» рассказал, как Джордан мотивирует игроков
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер клуба НБА «Шарлотт Хорнетс» Стив Клиффорд рассказал, как мотивирует игроков легендарный баскетболист Майкл Джордан, владелец команды.

«Наши игроки не привыкли сидеть на скамейке, даже если мы проводим второй матч за два дня. Мы не пропускаем матчи просто ради того, чтобы отдохнуть. Каждый год Майкл Джордан говорит игрокам, что им платят, чтобы они играли 82 матча в сезоне», — приводит слова Клиффорда Daily News.

Джордан стал шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз». Его шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии.

Напомним, ранее в «Лос-Анджелес Клипперс» дали отдохнуть лидеру команды Каваю Леонарду, пропустившему матч с «Милуоки Бакс», в котором его команда потерпела поражение.

Адетокунбо прокомментировал пропуск Леонардом игры с «Милуоки»
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019