Питино стал главным тренером сборной Греции

Известный тренер Рик Питино стал новым главным тренером сборной Греции по баскетболу, сообщает Eurohoops.

Специалист объявил о новой работе после встречи с руководством Федерации баскетбола Греции. Ранее он уже говорил, что готов возглавить сборную без каких-либо финансовых обязательств.

На минувшем чемпионате мира, проходившем в Китае, сборная Греции выступила неудачно. Несмотря на наличие в составе MVP НБА Янниса Адетокунбо, греки заняли лишь 11-е место на турнире. Летом 2020 года сборная Греции выступит в квалификации Олимпийских игр.

В минувшем сезоне Питино возглавлял «Панатинаикос». С греческим клубом он выиграл чемпионат и Кубок страны.