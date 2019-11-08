В «Локомотив-Кубань» не будут экономить силы в матче с ЦСКА, ради Еврокубка

10 ноября в Москве, состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА примет «Локомотив-Кубань». Главный тренер краснодарцев Лука банки заверил, что команда не будет экономить силы в этом противостоянии, даже невзирая на то, что после этого поединка «Локо» ждёт важная дуэль в Еврокубке.

«Может сложиться впечатление, что на первом месте сейчас игра против Венеции, которую мы сыграем после ЦСКА, но мой опыт подсказывает, что сейчас не тот момент, когда нужно сознательно экономить силы и расставлять приоритеты по соперникам. Мы говорим о качестве баскетбола, и я уверен, что встреча с ЦСКА – это лучшая подготовка к важнейшей игре против «Умана Рейер».

Мы играем против сильнейшей команды Европы и должны показать свой максимум. Доказать, что мы способны играть против такой команды и у нас есть свои козыри. Мы должны получить вдохновение после этого матча, стать сильнее и использовать эту силу в игре в Венеции. Эта игра придаст нам дополнительную мотивацию и уверенность в своих силах", — цитирует специалиста официальный сайт краснодарцев.