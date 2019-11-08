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Кузьминскас может стать игроком «Локомотива-Кубань»

Кузьминскас может стать игроком «Локомотива-Кубань»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Форвард «Олимпиакоса» Миндаугас Кузьминскас близок к прекращению сотрудничества с «Олимпиакосом», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Донатас Урбонас. Интерес к услугам баскетболиста сборной Литвы проявляет «Локомотив-Кубань», сообщает тот же источник.

В нынешнем сезоне Евролиги Кузьминскас принял участие в шести встречах, набирая в них 5,8 очка и собирая 2,2 подбора в среднем. Минувший сезон Миндаугас завершал в составе «Олимпии Милан». Напомним, в прошлом он выступал также в НБА. За океаном он успел засветиться в составе «Нью-Йорк Никс».

В регулярных чемпионатах Кузьминскас принял участие всего в 69 встречах, набирая в них 6,2 очка, собирая 1,8 подбора и совершая 1,0 передачи в среднем.

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