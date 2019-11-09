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ЦСКА потерпел неожиданное поражение от АСВЕЛа в матче Евролиги

ЦСКА потерпел неожиданное поражение от АСВЕЛа в матче Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Поздней ночью 9 ноября мск во Франции завершился матч седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал ЦСКА.

Российская команда удачно стартовала и уже после первой четверти вела с разницей в пять баллов — 17:12. Но во второй десятиминутке АСВЕЛ перехватил инициативу и на большой перерыв ушёл в статусе лидера — 33:30.

В третьем игровом отрезке на паркете шла почти равная борьба, но немного успешнее в его ходе были «армейцы» — 52:50 в их пользу. В заключительные десять минут АСВЕЛ прибавил и вырвал победу — 67:66. ЦСКА же не сумел воспользоваться последним владением.

Отметим, что в этой встрече за подопечных Итудиса дебютировал Коста Куфос, набравший 4 очка и собравший 2 подбора. Лучшим же у ЦСКА стал Майк Джеймс — 14 очков. У АСВЕЛа 14 очков набрал Джордан Тэйлор.

Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
08 ноября 2019, пятница. 22:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
67 : 66
ЦСКА
Москва, Россия
АСВЕЛ: Ломаж - 15, Тейлор - 14, Джексон - 8, Джекири - 8, Жан-Шарль - 8, Лайти - 8, Кауди - 3, Нуа - 2, Стразель - 1, Галлью, Бако
ЦСКА: Джеймс - 14, Стрелниекс - 11, Фойгтман - 10, Хайнс - 10, Воронцевич - 6, Курбанов - 6, Куфос - 4, Хиллиард - 2, Бейкер - 2, Антонов - 1, Ухов, Лопатин
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