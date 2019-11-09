ЦСКА потерпел неожиданное поражение от АСВЕЛа в матче Евролиги

Поздней ночью 9 ноября мск во Франции завершился матч седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал ЦСКА.

Российская команда удачно стартовала и уже после первой четверти вела с разницей в пять баллов — 17:12. Но во второй десятиминутке АСВЕЛ перехватил инициативу и на большой перерыв ушёл в статусе лидера — 33:30.

В третьем игровом отрезке на паркете шла почти равная борьба, но немного успешнее в его ходе были «армейцы» — 52:50 в их пользу. В заключительные десять минут АСВЕЛ прибавил и вырвал победу — 67:66. ЦСКА же не сумел воспользоваться последним владением.

Отметим, что в этой встрече за подопечных Итудиса дебютировал Коста Куфос, набравший 4 очка и собравший 2 подбора. Лучшим же у ЦСКА стал Майк Джеймс — 14 очков. У АСВЕЛа 14 очков набрал Джордан Тэйлор.