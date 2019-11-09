44 очка и 10 подборов Сиакама помогли «Торонто» обыграть «Нью-Орлеан»

«Торонто Рэпторс» на выезде переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча началась в равной борьбе — по итогам первой четверти командам не удалось выявить победителя. Однако уже во втором игровом отрезке действующим чемпионам НБА удалось совершить впечатляющий рывок в 22 очка — к большому перерыву счёт на табло был 75:53 в пользу «Торонто».



В третьем игровом отрезке «Пеликанс» смогли выравнять игру на паркете, однако отыграть отставание им не удалось — двенадцатиминутка завершилась ничейным исходом. В заключительной четверти «Нью-Орлеан» удалось отквитать только четыре очка. Итоговый счёт встречи — 122:104 (30:30, 45:23, 22:22, 25:29).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Фрэда Ванвилта, набравшего 12 очков и совершившего 11 передач. В составе «Пеликанс» отличился Брэндон Ингрэм, записавший на свой счёт 27 очков.



В другом матче игрового дня «Сакраменто Кингз» на выезде переиграл «Атланту» со счётом 121:109 (31:24, 32:23, 28:36, 30:26). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Бадди Хилд, набравший 22 очка. В составе «Атланты» дабл-дабл из 30 очков и 12 результативных передач записал на свой счёт Трэй Янг. Украинский центровой Алексей Лень провёл на паркете 21 минуту и 43 секнуды, отметившись 4 очками и 7 подборами.