44 очка и 10 подборов Сиакама помогли «Торонто» обыграть «Нью-Орлеан»

«Торонто Рэпторс» на выезде переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча началась в равной борьбе — по итогам первой четверти командам не удалось выявить победителя. Однако уже во втором игровом отрезке действующим чемпионам НБА удалось совершить впечатляющий рывок в 22 очка — к большому перерыву счёт на табло был 75:53 в пользу «Торонто».
В третьем игровом отрезке «Пеликанс» смогли выравнять игру на паркете, однако отыграть отставание им не удалось — двенадцатиминутка завершилась ничейным исходом. В заключительной четверти «Нью-Орлеан» удалось отквитать только четыре очка. Итоговый счёт встречи — 122:104 (30:30, 45:23, 22:22, 25:29).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Фрэда Ванвилта, набравшего 12 очков и совершившего 11 передач. В составе «Пеликанс» отличился Брэндон Ингрэм, записавший на свой счёт 27 очков.
В другом матче игрового дня «Сакраменто Кингз» на выезде переиграл «Атланту» со счётом 121:109 (31:24, 32:23, 28:36, 30:26). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Бадди Хилд, набравший 22 очка. В составе «Атланты» дабл-дабл из 30 очков и 12 результативных передач записал на свой счёт Трэй Янг. Украинский центровой Алексей Лень провёл на паркете 21 минуту и 43 секнуды, отметившись 4 очками и 7 подборами.
- 9 ноября 2019
-
06:32
-
05:39
-
00:59
- 8 ноября 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:24
-
20:13
-
19:14
-
17:38
-
16:40
-
15:53
-
14:31
-
13:02
-
12:29
-
11:45
-
10:38
-
09:19
-
09:13
-
07:36
-
07:05
-
03:15
-
00:26
- 7 ноября 2019
-
23:10
-
22:49
-
21:52
-
19:52
-
18:19
-
17:20
-
16:30
-
14:45
-
13:48
-
12:37
-
11:19
-
10:00
-
09:37