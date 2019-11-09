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44 очка и 10 подборов Сиакама помогли «Торонто» обыграть «Нью-Орлеан»

44 очка и 10 подборов Сиакама помогли «Торонто» обыграть «Нью-Орлеан»
Баскетбол / НБА 0

«Торонто Рэпторс» на выезде переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча началась в равной борьбе — по итогам первой четверти командам не удалось выявить победителя. Однако уже во втором игровом отрезке действующим чемпионам НБА удалось совершить впечатляющий рывок в 22 очка — к большому перерыву счёт на табло был 75:53 в пользу «Торонто».

В третьем игровом отрезке «Пеликанс» смогли выравнять игру на паркете, однако отыграть отставание им не удалось — двенадцатиминутка завершилась ничейным исходом. В заключительной четверти «Нью-Орлеан» удалось отквитать только четыре очка. Итоговый счёт встречи — 122:104 (30:30, 45:23, 22:22, 25:29).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Фрэда Ванвилта, набравшего 12 очков и совершившего 11 передач. В составе «Пеликанс» отличился Брэндон Ингрэм, записавший на свой счёт 27 очков.

В другом матче игрового дня «Сакраменто Кингз» на выезде переиграл «Атланту» со счётом 121:109 (31:24, 32:23, 28:36, 30:26). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Бадди Хилд, набравший 22 очка. В составе «Атланты» дабл-дабл из 30 очков и 12 результативных передач записал на свой счёт Трэй Янг. Украинский центровой Алексей Лень провёл на паркете 21 минуту и 43 секнуды, отметившись 4 очками и 7 подборами.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
104 : 122
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 27, Холидей - 16, Александер-Уолкер - 13, Джексон - 13, Мур - 9, Окафор - 6, Болл - 5, Хэйс - 4, Фэйворс - 4, Харт - 2, Мелли - 2, Уильямс - 2, Редик - 1
Торонто Рэпторс: Сиакам - 44, Ануноби - 21, Пауэлл - 18, Ванвлит - 12, Ибака - 8, Лоури - 6, Буше - 5, Марк Газоль - 5, Томас - 3, Дэвис, Холлис-Джефферсон, Джонсон, Миллер
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
109 : 121
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Атланта Хоукс: Янг - 30, Паркер - 25, Хаертер - 17, Джонс - 8, Реддиш - 7, Картер - 5, Бембри - 5, Хантер - 4, Лень - 4, Уоллес - 2, Фернанду - 2, Коллинс
Сакраменто Кингз: Хилд - 22, Богданович - 20, Фокс - 17, Барнс - 16, Ариза - 14, Бьелица - 13, Джозеф - 9, Дедмон - 4, Джайлс - 4, Холмс - 2, Феррелл, Габриэль, Суониган
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