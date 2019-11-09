52 очка Расселла не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Миннесотой»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» на домашней арене в овертайме переиграл «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча началась в равной борьбе с небольшим преимуществом «Голден Стэйт» — к первому перерыву они повели в счёте с разницей в два очка. После перерыва ситуация не изменилась, но на этот раз с минимальным преимуществом четверть завершила «Миннесота».



В третьем игровом отрезке «Голден Стэйт» удалось навязать сопернику свою игру и увеличить преимущество до пяти очков, однако в заключительной четверти основного времени они растеряли преимущество, позволив соперникам перевести встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке сильнее оказалась «Миннесота». Итоговый счёт встречи — 125:119 ОТ (29:31, 31:30, 20:25, 30:24, 15:9).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эндрю Уиггинс, набравший 40 очков. Дабл-даблы на свой счёт записали Роберт Ковингтон (17 очков и 11 подборов) и Карл Энтони Таунс (20 очков и 14 подборов). В составе «Голден Стэйт» 52 очка набрал Д'Анджело Расселл.