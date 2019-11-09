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52 очка Расселла не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Миннесотой»

52 очка Расселла не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Миннесотой»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» на домашней арене в овертайме переиграл «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча началась в равной борьбе с небольшим преимуществом «Голден Стэйт» — к первому перерыву они повели в счёте с разницей в два очка. После перерыва ситуация не изменилась, но на этот раз с минимальным преимуществом четверть завершила «Миннесота».

В третьем игровом отрезке «Голден Стэйт» удалось навязать сопернику свою игру и увеличить преимущество до пяти очков, однако в заключительной четверти основного времени они растеряли преимущество, позволив соперникам перевести встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке сильнее оказалась «Миннесота». Итоговый счёт встречи — 125:119 ОТ (29:31, 31:30, 20:25, 30:24, 15:9).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эндрю Уиггинс, набравший 40 очков. Дабл-даблы на свой счёт записали Роберт Ковингтон (17 очков и 11 подборов) и Карл Энтони Таунс (20 очков и 14 подборов). В составе «Голден Стэйт» 52 очка набрал Д'Анджело Расселл.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
125 : 119
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 40, Таунс - 20, Ковингтон - 17, Окоги - 14, Лейман - 14, Грэм - 8, Вонле - 4, Дьенг - 3, Маклафлин - 3, Калвер - 2, Ноуэлл, Белл, Напьер
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 52, Бёркс - 18, Пэскелл - 12, Пул - 9, Крисс - 8, Спеллмен - 6, Робинсон - 6, Коли-Стайн - 4, Ли - 2, Боумен - 2, Эванс
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