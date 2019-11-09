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Дабл-дабл Эмбиида не помог «Филадельфии» в матче с «Денвером»

Дабл-дабл Эмбиида не помог «Филадельфии» в матче с «Денвером»
Баскетбол / НБА 0

«Денвер Наггетс» на домашней площадке оказался сильнее «Филадельфии Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Гостям удалось захватить преимущество в первой же четверти, которую «Филадельфия» выиграла с разницей в шесть очков. После перерыва гостям паркета удалось увеличить преимущество до 15 очков — 57:42.

После большого перерыва «Денвер» уступил ещё четыре очка в третьей четверти, а в заключительном игровом отрезке хозяева паркета позволили «Филадельфии» набрать всего 13 очков против 35, оформив победу в матче. Итоговый счёт встречи — 100:97 (18:24, 24:33, 23:27, 35:13).

В составе победителей отличился Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Джамала Мюррея, набравшего 22 очка и отдавшего 11 передач.

В составе «Филадельфии» дабл-дабл оформил Джоэл Эмбиид, набравший 19 очков и совершивший 15 подборов. Ещё один дабл-дабл на свой счёт записал Тобайас Харрис — 13 очков и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
100 : 97
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Маррей - 22, Бартон - 20, Миллсэп - 15, Харрис - 5, Грант - 4, Портер - 2, Моррис - 2, Пламли - 2, Бисли - 2, Крэйг, Вандербилт, Эрнангомес
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 19, Нето - 13, Харрис - 13, Коркмаз - 12, О'Куинн - 11, Хорфорд - 8, Ричардсон - 7, Эннис - 6, Бёрк - 5, Скотт - 3, Пелле, Тибулл, Болден
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