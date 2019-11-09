Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Трёхочковый Богдановича с сиреной принёс «Юте» победу над «Милуоки»

Трёхочковый Богдановича с сиреной принёс «Юте» победу над «Милуоки»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» на домашней площадке переиграл «Милуоки Бакс». «Юте» удалось захватить преимущество уже в первой четверти, выиграв её с разницей в 14 очков. После перерыва «Юта» продолжила наращивать преимущество, увеличив его до 20 очков.

Однако во второй половине встречи «Милуоки» удалось резко прибавить и отыграть 13 очков отставания уже в третьей четверти. В заключительном игровом отрезке «Милуоки» сравнял счёт — за две секунды до сирены счёт на табло был 100:100, однако Боян Богданович не собирался играть овертайм, и его трёхочковый бросок с сиреной достиг цели, принеся победу «Юте». Итоговый счёт встречи — 103:100 (30:16, 25:19, 26:39, 19:26).

Самым результативным игроком матча в составе «Юты» стал Боян Богданович, набравший 33 очка. Дабл-дабл оформил Ройс О'Нил, набравший 11 очков и совершивший 11 подборов.

В составе гостей отличился Яннис Адетокунбо, записавший на свой счёт дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Криса Миддлтона — 26 очков и 11 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
103 : 100
Милуоки Бакс
Милуоки
Юта Джаз: Богданович - 33, Конли - 20, Митчелл - 19, О'Нил - 11, Гобер - 8, Брэдли - 7, Грин - 2, Ньянг - 2, Инглс - 1, Уильямс-Госс, Брэнтли, Кидд, Они
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Миддлтон - 26, Бледсо - 22, Браун - 7, Лопес - 5, Мэттьюз - 3, Хилл - 2, Дивинченцо, Уилсон, Ильясова, Коннотон, Корвер
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019