Трёхочковый Богдановича с сиреной принёс «Юте» победу над «Милуоки»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» на домашней площадке переиграл «Милуоки Бакс». «Юте» удалось захватить преимущество уже в первой четверти, выиграв её с разницей в 14 очков. После перерыва «Юта» продолжила наращивать преимущество, увеличив его до 20 очков.
Однако во второй половине встречи «Милуоки» удалось резко прибавить и отыграть 13 очков отставания уже в третьей четверти. В заключительном игровом отрезке «Милуоки» сравнял счёт — за две секунды до сирены счёт на табло был 100:100, однако Боян Богданович не собирался играть овертайм, и его трёхочковый бросок с сиреной достиг цели, принеся победу «Юте». Итоговый счёт встречи — 103:100 (30:16, 25:19, 26:39, 19:26).
Самым результативным игроком матча в составе «Юты» стал Боян Богданович, набравший 33 очка. Дабл-дабл оформил Ройс О'Нил, набравший 11 очков и совершивший 11 подборов.
В составе гостей отличился Яннис Адетокунбо, записавший на свой счёт дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Криса Миддлтона — 26 очков и 11 подборов.
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