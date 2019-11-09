Итудис: девять промахов со штрафных стоили нам победы

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом, который завершился поражением московской команды со счётом 66:67.



«Поздравления АСВЕЛу. Конечно, выиграть могли и мы, и они, но в итоге победа досталась им. Мы промахнулись слишком много раз из открытой позиции, много не попали со штрафных. Хиллиард попал только один раз из семи, Янис Стрелниекс пять раз бросал из-за дуги и не попал ни разу. У нас была хорошая игровая мысль, мы неплохо двиали мяч.



Но девять промахов со штрафных в такой игре стоили нам победы. Мы создавали моменты, но не реализовывали их, не совершали нужных бросков», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Евролиги.

Французский бастион выстоял. ЦСКА проиграл самой домашней команде Евролиги ЦСКА, ослабленный большим количеством травм, уступил во Франции. «Виллербан» дома непобедим.