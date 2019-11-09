Итудис: девять промахов со штрафных стоили нам победы
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом, который завершился поражением московской команды со счётом 66:67.
«Поздравления АСВЕЛу. Конечно, выиграть могли и мы, и они, но в итоге победа досталась им. Мы промахнулись слишком много раз из открытой позиции, много не попали со штрафных. Хиллиард попал только один раз из семи, Янис Стрелниекс пять раз бросал из-за дуги и не попал ни разу. У нас была хорошая игровая мысль, мы неплохо двиали мяч.
Но девять промахов со штрафных в такой игре стоили нам победы. Мы создавали моменты, но не реализовывали их, не совершали нужных бросков», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Евролиги.
Французский бастион выстоял. ЦСКА проиграл самой домашней команде Евролиги
ЦСКА, ослабленный большим количеством травм, уступил во Франции. «Виллербан» дома непобедим.
- 9 ноября 2019
-
08:00
-
07:55
-
07:32
-
07:08
-
06:58
-
06:32
-
05:39
-
00:59
- 8 ноября 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:24
-
20:13
-
19:14
-
17:38
-
16:40
-
15:53
-
14:31
-
13:02
-
12:29
-
11:45
-
10:38
-
09:19
-
09:13
-
07:36
-
07:05
-
03:15
-
00:26
- 7 ноября 2019
-
23:10
-
22:49
-
21:52
-
19:52
-
18:19
-
17:20
-
16:30
-
14:45
Партнерский контент