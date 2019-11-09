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Результаты матчей НБА за 8 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 8 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

В ночь с 8 на 9 ноября мск состоялось 11 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

«Индиана Пэйсерс» на домашней площадке переиграла «Детройт Пистонс» со счётом 112:106 (27:35, 30:18, 28:19, 27:34). Одним из главных героев встречи стал форвард «Индианы» Домантас Сабонис, который собрал коллекцию из 17 очков, 14 подборов, 6 передач и 1 блокшота.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
112 : 106
Детройт Пистонс
Детройт
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 17, Макконнел - 17, Сабонис - 17, Холидэй - 16, Макдермотт - 14, Брогдон - 11, Сэмпсон - 10, Холидей - 6, Лиф - 4, Джонсон, Тёрнер
Детройт Пистонс: Кеннард - 29, Галлоуэй - 19, Драммонд - 15, Моррис - 13, Снелл - 11, Браун - 10, Михайлюк - 7, Мейкер - 2, Томас, Боун, Роуз, Вуд

В другом матче «Орландо Мэджик» дома разгромил «Мемфис Гриззлиз» — 118:86 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27).

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
118 : 86
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Орландо Мэджик: Вучевич - 23, Айзек - 22, Фурнье - 19, Гордон - 17, Огастин - 13, Фульц - 7, Картер-Уильямс - 6, Амину - 5, Бамба - 4, Джефферсон - 2, Берч, Ивунду
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 15, Джексон - 14, Кларк - 13, Джонс - 9, Морант - 8, Краудер - 8, Гудурич - 6, Хилл - 6, Андерсон - 4, Брукс - 3, Мелтон, Аллен, Кабокло

Ещё в одной встрече «Кливленд Кавальерс» в гостях одолел «Вашингтон Уизардс» со счётом 113:100 (30:26, 37:26, 21:32, 25:16).

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
100 : 113
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Вашингтон Уизардс: Брайант - 23, Хатимура - 21, Бил - 20, Томас - 11, Wagner - 8, Смит - 7, Дав. Бертанс - 5, Браун - 3, Макрай - 2, Скофилд, Робинсон, Бонга, Майлз
Кливленд Кавальерс: Томпсон - 21, Лав - 16, Секстон - 16, Гарлэнд - 15, Портер - 13, Осман - 11, Кларксон - 10, Деллаведова - 7, Нэнс - 4, Найт, Кук, Маккинни

«Торонто Рэпторс» на выезде переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» — 22:104 (30:30, 45:23, 22:22, 25:29). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
104 : 122
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 27, Холидей - 16, Александер-Уолкер - 13, Джексон - 13, Мур - 9, Окафор - 6, Болл - 5, Хэйс - 4, Фэйворс - 4, Харт - 2, Мелли - 2, Уильямс - 2, Редик - 1
Торонто Рэпторс: Сиакам - 44, Ануноби - 21, Пауэлл - 18, Ванвлит - 12, Ибака - 8, Лоури - 6, Буше - 5, Марк Газоль - 5, Томас - 3, Дэвис, Холлис-Джефферсон, Джонсон, Миллер

«Сакраменто Кингз» на выезде переиграл «Атланту» со счётом 121:109 (31:24, 32:23, 28:36, 30:26). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Бадди Хилд, набравший 22 очка.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
109 : 121
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Атланта Хоукс: Янг - 30, Паркер - 25, Хаертер - 17, Джонс - 8, Реддиш - 7, Картер - 5, Бембри - 5, Хантер - 4, Лень - 4, Уоллес - 2, Фернанду - 2, Коллинс
Сакраменто Кингз: Хилд - 22, Богданович - 20, Фокс - 17, Барнс - 16, Ариза - 14, Бьелица - 13, Джозеф - 9, Дедмон - 4, Джайлс - 4, Холмс - 2, Феррелл, Габриэль, Суониган

«Миннесота Тимбервулвз» на домашней арене в овертайме переиграл «Голден Стэйт Уорриорз». Итоговый счёт встречи — 125:119 ОТ (29:31, 31:30, 20:25, 30:24, 15:9). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эндрю Уиггинс, набравший 40 очков. В составе «Голден Стэйт» 52 очка набрал Д'Анджело Расселл.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
125 : 119
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 40, Таунс - 20, Ковингтон - 17, Окоги - 14, Лейман - 14, Грэм - 8, Вонле - 4, Дьенг - 3, Маклафлин - 3, Калвер - 2, Ноуэлл, Белл, Напьер
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 52, Бёркс - 18, Пэскелл - 12, Пул - 9, Крисс - 8, Спеллмен - 6, Робинсон - 6, Коли-Стайн - 4, Ли - 2, Боумен - 2, Эванс

«Нью-Йорк Никс» на выезде переиграл «Даллас Маверикс». Встреча завершилась со счётом 106:102 (36:28, 25:29, 23:23, 22:22) в пользу «Никс». В составе «Далласа» трипл-дпбл на свой счёт записал Лука Дончич, на счету которого 38 очков, 14 подборов и 10 передач.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
102 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Дончич - 38, Порзингис - 28, Хардуэй-младший - 14, Клебер - 8, Финни-Смит - 3, Брансон - 3, Джексон - 3, Ли - 2, Райт - 2, Пауэлл - 1, Бареа, Карри, Марьянович
Нью-Йорк Никс: Моррис - 29, Рэндл - 21, Портис - 14, Нтиликина - 14, Гибсон - 12, Нокс - 6, Трир - 4, Барретт - 3, Дотсон - 3, Эллингтон, Браздейкис

«Денвер Наггетс» на домашней площадке оказался сильнее «Филадельфии Сиксерс» — 100:97 (18:24, 24:33, 23:27, 35:13). В составе победителей отличился Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Джамала Мюррея, набравшего 22 очка и отдавшего 11 передач. В составе «Филадельфии» дабл-дабл оформил Джоэл Эмбиид, набравший 19 очков и совершивший 15 подборов. Ещё один дабл-дабл на свой счёт записал Тобайас Харрис — 13 очков и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
100 : 97
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Маррей - 22, Бартон - 20, Миллсэп - 15, Харрис - 5, Грант - 4, Портер - 2, Моррис - 2, Пламли - 2, Бисли - 2, Крэйг, Вандербилт, Эрнангомес
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 19, Нето - 13, Харрис - 13, Коркмаз - 12, О'Куинн - 11, Хорфорд - 8, Ричардсон - 7, Эннис - 6, Бёрк - 5, Скотт - 3, Пелле, Тибулл, Болден

«Юта Джаз» на домашней площадке переиграл «Милуоки Бакс». За две секунды до сирены счёт на табло был 100:100, однако Боян Богданович не собирался играть овертайм, и его трёхочковый бросок с сиреной достиг цели, принеся победу «Юте». Итоговый счёт встречи — 103:100 (30:16, 25:19, 26:39, 19:26). Богданович в этом матче набрал 33 очка.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
103 : 100
Милуоки Бакс
Милуоки
Юта Джаз: Богданович - 33, Конли - 20, Митчелл - 19, О'Нил - 11, Гобер - 8, Брэдли - 7, Грин - 2, Ньянг - 2, Инглс - 1, Уильямс-Госс, Брэнтли, Кидд, Они
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Миддлтон - 26, Бледсо - 22, Браун - 7, Лопес - 5, Мэттьюз - 3, Хилл - 2, Дивинченцо, Уилсон, Ильясова, Коннотон, Корвер

«Бруклин Нетс» на выезде переиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс». — 119:115 (26:20, 28:29, 35:37, 30:29). В составе «Портленда» Дэмьен Лиллард набрал 60 очков, что стало его новым личным рекордом и рекордом для клуба.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
115 : 119
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 60, Саймонс - 15, Уайтсайд - 10, Макколлум - 8, Литтл - 8, Хезонья - 6, Трент-мл. - 3, Бэйзмор - 3, Лябисье - 2, Худ, Пау Газоль, Толливер
Бруклин Нетс: Динуайдди - 34, Ирвинг - 33, Харрис - 14, Аллен - 12, Клэкстон - 8, ЛеВерт - 7, Темпл - 6, Принс - 3, Муса - 2, Нваба, Куруч, Пинсон, Элленсон

«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке переиграл «Майами Хит». Итоговый счёт встречи — 95:80 (28:21, 20:25, 30:20, 17:14). Самым результативным игроком матча в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший 26 очков. Ещё 25 очков на свой счёт записал Леброн Джеймс. В составе гостей 22 очка набрал Джимми Батлер.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
95 : 80
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 26, Джеймс - 25, Макги - 9, Брэдли - 9, Кузма - 7, Карузо - 6, Грин - 4, Дэниэлс - 3, Колдуэлл-Поуп - 2, Кук - 2, Ховард - 2, Хортон-Такер, Дадли
Майами Хит: Батлер - 22, Горан Драгич - 19, Адебайо - 11, Нанн - 10, Олиник - 8, Хироу - 7, Робинсон - 3, Леонард, Джонс, Джонсон, Сильва, Хаслем
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