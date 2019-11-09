Результаты матчей НБА за 8 ноября 2019 года

В ночь с 8 на 9 ноября мск состоялось 11 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.



«Индиана Пэйсерс» на домашней площадке переиграла «Детройт Пистонс» со счётом 112:106 (27:35, 30:18, 28:19, 27:34). Одним из главных героев встречи стал форвард «Индианы» Домантас Сабонис, который собрал коллекцию из 17 очков, 14 подборов, 6 передач и 1 блокшота.

В другом матче «Орландо Мэджик» дома разгромил «Мемфис Гриззлиз» — 118:86 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27).

Ещё в одной встрече «Кливленд Кавальерс» в гостях одолел «Вашингтон Уизардс» со счётом 113:100 (30:26, 37:26, 21:32, 25:16).

«Торонто Рэпторс» на выезде переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» — 22:104 (30:30, 45:23, 22:22, 25:29). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов.

«Сакраменто Кингз» на выезде переиграл «Атланту» со счётом 121:109 (31:24, 32:23, 28:36, 30:26). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Бадди Хилд, набравший 22 очка.

«Миннесота Тимбервулвз» на домашней арене в овертайме переиграл «Голден Стэйт Уорриорз». Итоговый счёт встречи — 125:119 ОТ (29:31, 31:30, 20:25, 30:24, 15:9). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эндрю Уиггинс, набравший 40 очков. В составе «Голден Стэйт» 52 очка набрал Д'Анджело Расселл.

«Нью-Йорк Никс» на выезде переиграл «Даллас Маверикс». Встреча завершилась со счётом 106:102 (36:28, 25:29, 23:23, 22:22) в пользу «Никс». В составе «Далласа» трипл-дпбл на свой счёт записал Лука Дончич, на счету которого 38 очков, 14 подборов и 10 передач.

«Денвер Наггетс» на домашней площадке оказался сильнее «Филадельфии Сиксерс» — 100:97 (18:24, 24:33, 23:27, 35:13). В составе победителей отличился Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Джамала Мюррея, набравшего 22 очка и отдавшего 11 передач. В составе «Филадельфии» дабл-дабл оформил Джоэл Эмбиид, набравший 19 очков и совершивший 15 подборов. Ещё один дабл-дабл на свой счёт записал Тобайас Харрис — 13 очков и 10 подборов.

«Юта Джаз» на домашней площадке переиграл «Милуоки Бакс». За две секунды до сирены счёт на табло был 100:100, однако Боян Богданович не собирался играть овертайм, и его трёхочковый бросок с сиреной достиг цели, принеся победу «Юте». Итоговый счёт встречи — 103:100 (30:16, 25:19, 26:39, 19:26). Богданович в этом матче набрал 33 очка.

«Бруклин Нетс» на выезде переиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс». — 119:115 (26:20, 28:29, 35:37, 30:29). В составе «Портленда» Дэмьен Лиллард набрал 60 очков, что стало его новым личным рекордом и рекордом для клуба.

«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке переиграл «Майами Хит». Итоговый счёт встречи — 95:80 (28:21, 20:25, 30:20, 17:14). Самым результативным игроком матча в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший 26 очков. Ещё 25 очков на свой счёт записал Леброн Джеймс. В составе гостей 22 очка набрал Джимми Батлер.