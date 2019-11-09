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Леброн — третий игрок в истории НБА, набиравший 20 и более очков в 1000 матчей

Леброн — третий игрок в истории НБА, набиравший 20 и более очков в 1000 матчей
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, на счету которого 1000 и более матчей, в которых он набирал 20 и более очков, сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата сезона-2019/20 против «Майами Хит» Леброн Джеймс набрал 25 очков, проведя свой тысячный матч с показателем 20+ в графе «набранные очки».

В данный момент это третий результат в истории лиги. Впереди Джеймса на втором месте Карим Абдул-Джаббар (1122), а на первом Карл Мэлоун (1134). Четвёртое место в этом списке занимает Кобе Брайант (941), пятое — Майкл Джордан (926).

Посмотреть публикацию можно в твиттер-аккаунте Национальной баскетбольной ассоциации.

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