Пушков: пример «Енисея» показывает, что Единая лига ВТБ становится всё сильнее

Центровой «Зенита» Антон Пушков поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».



«Эта молодая команда, в которой очень много талантливых русских игроков, зарекомендовавших себя в Лиге ВТБ. Кстати, там же играют наши бывшие игроки Артем Комиссаров и Илья Усольцев. Есть еще легионеры, которые показывают отличную игру. Команда с хорошими игроками задней линии Захаровым и Берри, с отличным броском и проходом. С неплохим чувством партнеров. «Большие» Зубчич и Хог, которые играют и с периметра, и в «краске», навязывают борьбу под обоими щитами. Если дать им почувствовать игру, будет очень тяжело.



Единая лига ВТБ с каждым годом набирает обороты и становится сильнее и ярче. В этом году на примере «Енисея» это хорошо заметно. Сейчас уже не будет лёгкой прогулки ни с одной из команд турнира. «Енисей», безусловно, показывает отличную игру в этом году. Если они продолжат в таком же духе, у них есть отличные шансы в плей-офф. Но пока что у них были комфортные условия — они всего два раза играли на выезде», — приводит слова Пушкова официальный сайт санкт-петербургкской команды.