Дабл-дабл Ристича помог «Астане» победить «Цмоки-Минск»

«Астана» на домашней площадке переиграла «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева паркета захватили инициативу уже в первой четверти, создав себе отрыв в одиннадцать очков. До большого перерыва команда из Нур-Султана увеличила преимущество до 13 очков.
В третьей четверти «Цмоки-Минску» удалось отквитать шесть очков отставания, а в заключительном игровом отрезке гости были близки к тому, чтобы перевести встречу в овертайм, но немного не хватило. Итоговый счёт встречи — 91:89 (28:17, 23:21, 23:29, 17:22) в пользу «Астаны».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеремайя Хилл, набравший 23 очка. Дабл-дабл — у Душана Ристича, на счету которого 20 очков и 13 подборов. В составе гостей 20 очков набрал Роберт Лоури.
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