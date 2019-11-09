Защитник «Майами» объелся мармеладок, в самолёте у него случился припадок

Врачам пришлось спасать защитника «Майами Хит» Диона Уэйтерса, которому стало плохо во время одного из перелётов на клубном самолёте, сообщает The Score. По данным источника, Уэйтерс потерял сознание, а затем у него начался припадок.

В итоге спортсмену оказали медицинскую помощь на борту. Проблемы у Уэйтерса начались из-за того, что он съел слишком много мармеладных конфет.

Уэйтерс не принимал участия в матчах регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Спортсмен испытывал боли в желудке, а также жаловался на недомогание.

О текущем состоянии Уэйтерса ничего не известно. По всей видимости, последствия перенасыщения мармеладками врачам «Майами» удалось устранить без негативных последствий для спортсмена.