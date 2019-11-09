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Защитник «Майами» объелся мармеладок, в самолёте у него случился припадок

Защитник «Майами» объелся мармеладок, в самолёте у него случился припадок
Баскетбол / НБА 0

Врачам пришлось спасать защитника «Майами Хит» Диона Уэйтерса, которому стало плохо во время одного из перелётов на клубном самолёте, сообщает The Score. По данным источника, Уэйтерс потерял сознание, а затем у него начался припадок.

В итоге спортсмену оказали медицинскую помощь на борту. Проблемы у Уэйтерса начались из-за того, что он съел слишком много мармеладных конфет.

Уэйтерс не принимал участия в матчах регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Спортсмен испытывал боли в желудке, а также жаловался на недомогание.

О текущем состоянии Уэйтерса ничего не известно. По всей видимости, последствия перенасыщения мармеладками врачам «Майами» удалось устранить без негативных последствий для спортсмена.

«Лейкерс» обыграли «Майами», Леброн и Дэвис набрали 51 очко на двоих
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