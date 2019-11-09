Л. Джеймс: когда здоров, играю, я не распределяю нагрузку
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не будет экономить силы. По словам Джеймса, он всегда предпочитает играть, если не травмирован.
«Не играю, если у меня какая-то травма. Если же ничего не болит, играю. Это всегда было моим подходом.
Поговорите с моими тренерами. Знаете, какие у нас были споры с Тайроном Лю в «Кливленде», когда он хотел посадить меня на лавочку, чтобы я отдохнул, а я хотел играть?
Что за вопрос, как собираюсь сохранить силы? Когда здоров, я играю. У меня впереди, наверное, лет 45, когда я уже не смогу играть в баскетбол», — приводит слова Джеймса ESPN.
Накануне, 8 ноября, «Лейкерс» обыграл «Майами Хит» со счетом 95:80. В этом матче лидер «Лейкерс» набрал 25 очков.
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