Л. Джеймс: когда здоров, играю, я не распределяю нагрузку

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не будет экономить силы. По словам Джеймса, он всегда предпочитает играть, если не травмирован.

«Не играю, если у меня какая-то травма. Если же ничего не болит, играю. Это всегда было моим подходом.

Поговорите с моими тренерами. Знаете, какие у нас были споры с Тайроном Лю в «Кливленде», когда он хотел посадить меня на лавочку, чтобы я отдохнул, а я хотел играть?

Что за вопрос, как собираюсь сохранить силы? Когда здоров, я играю. У меня впереди, наверное, лет 45, когда я уже не смогу играть в баскетбол», — приводит слова Джеймса ESPN.

Накануне, 8 ноября, «Лейкерс» обыграл «Майами Хит» со счетом 95:80. В этом матче лидер «Лейкерс» набрал 25 очков.