Райкович: игроки «Астаны» испытывали давление после побед над «Зенитом» и «Локо»

Главный тренер «Астаны» Эмиль Райкович прокомментировал результат матча Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск». Клуб из Казахстана одержал победу со счётом 91:89.
«Очень важная победа, которая позволила нам переместиться в первую половину турнирной таблицы. После успеха в матчах с «Зенитом» и «Локо» мы испытывали небольшое давление и хотели так же удачно сыграть с «Цмоки-Минском». Мы очень хорошо действовали в первой половине, однако после большого перерыва соперник стал действовать агрессивнее. В четвёртой четверти наступил критический момент, когда мы могли бы психологически подсесть, но наши игроки показали характер и добились победы», — цитирует Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
«Астана» в Единой лиге ВТБ одержала уже три победы в пяти матчах.
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