Дабл-дабл Хардена помог «Хьюстону» переиграть «Чикаго»

«Хьюстон Рокетс» на выезде переиграл «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча началась с преимущества «Чикаго» — по итогам первого игрового отрезка они повели с разницей в семь очков. Во второй двенадцатиминутке «Хьюстону» удалось отыграться и выйти вперёд с минимальным отрывом — 50:49.
После большого перерыва «Хьюстон» смог резко прибавить и выиграть третий игровой отрезок с разницей в 18 очков, превратив четвёртую четверть в формальность. В заключительной четверти сильнее так же оказались гости. Итоговый счёт встречи — 117:94 (20:27, 30:22, 36:18, 31:27) в пользу «Далласа».
В составе победителей дабл-дабл на свой счёт записал Джеймс Харден, набравший 42 очка и совершивший 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Клинта Капелы, набравшего 16 очков и совершившего 20 подборов. В составе хозяев дабл-дабл оформил Уэнделл Картер, набравший 13 очков и совершивший 16 подборов.
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