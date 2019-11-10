Гордон Хэйворд сломал руку в матче с «Сан-Антонио»
Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд получил перелом левой руки в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс», сообщает пресс-служба команды. В ходе второй четверти матча Хэйворд пытался помешать проходу защитника «Сан-Антонио» Деджоунте Мюррея и врезался в форварда Ламаркуса Олдриджа. После этого Хэйворд покинул площадку и не вернулся на паркет.
Рентген выявил у Хэйворда перелом левой руки. Сроки восстановления спортсмена пока не сообщаются.
Напомним, два года назад Гордон Хэйворд получил перелом ноги, после которого восстанавливался на протяжении всего сезона.
В нынешнем сезоне Хэйворд набирает 20,3 очка, совершает 7,9 подбора и отдаёт 4,6 результативной передачи за встречу.
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