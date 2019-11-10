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Хэйворд посетит специалиста по травмам рук, чтобы узнать, нужна ли ему операция

Хэйворд посетит специалиста по травмам рук, чтобы узнать, нужна ли ему операция
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд в понедельник, 11 ноября, посетит специалиста по травмам рук, который определит, нужна ли ему операция после перелома, сообщает ESPN.

Напомним, Хэйворд получил перелом левой руки в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс». В ходе второй четверти матча Хэйворд пытался помешать проходу защитника «Сан-Антонио» Деджоунте Мюррея и врезался в форварда Ламаркуса Олдриджа. После этого Хэйворд покинул площадку и не вернулся на паркет.

Два года назад Гордон Хэйворд получил перелом ноги, после которого восстанавливался на протяжении всего сезона.

В нынешнем сезоне Хэйворд набирает 20,3 очка, совершает 7,9 подбора и отдаёт 4,6 результативной передачи за встречу.

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