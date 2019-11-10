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Энтони не намерен завершать карьеру

Энтони не намерен завершать карьеру
Баскетбол / НБА 0

Форвард Кармело Энтони, пребывающий в статусе свободного агента, не намерен завершать карьеру. Об этом рассказал сам баскетболист, заверив, что готов к игре на 200%.

«Хочу играть, это 200%. Сделайте это вашим заголовком. Я не собирался привязываться к статусу свободного агента, но что есть, то есть. Сейчас сижу и жду, как будут развиваться события», — приводит слова Энтони Newsday.

Минувший регулярный чемпионат Энтони начинал в составе «Хьюстон Рокетс», но провёл за коллектив из Техаса всего 10 встреч, набирая в них 13,4 очка и собирая 5,4 подбора.

Энтони — третий номер драфта 2003 года. В прошлом он также защищал цвета «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс» и «Оклахома-Сити Тандер». Кармело — десятикратный участник Матча всех звёзд и один из самых результативных форвардов лиги в последние десятилетия.

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