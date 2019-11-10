Куртинайтис: ждём, когда Мозгов и Вяльцев выйдут на площадку

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от очередного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его подопечные сойдутся с «Пармой». Также специалист рассказал о ситуации с травмированными игроками.

«У «Пармы» новая команда и новый тренер, которому, возможно, пока тяжело, однако играют они неплохо. К примеру, с ЦСКА боролись на равных и проиграли немного. Несмотря на то, что у «Пармы» мало побед, это команда опасная, которая всегда играет с настроением и желанием, поэтому мы очень серьёзно относимся к этому матчу. К нам вернулись Крамер и Йович, которые играют здорово, хотя могут ещё лучше. Нужно понимать, что Крамер после тяжёлой травмы был вне баскетбола восемь месяцев, Йович после перелома ребра не тренировался две недели.

Им нужно немного времени, хотя их действий оказалось достаточно, чтобы выиграть матч Евролиги. К нам постепенно возвращаются травмированные, и в лазарете пока остаются лишь Вяльцев и Мозгов. Ждём, когда они снова выйдут на площадку", — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».