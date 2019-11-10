21 очко Холлинза помогло «Зениту» прервать серию поражений

Сегодня, 10 ноября, в Санкт-Петербурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ: на «Сибур Арене» местный «Зенит» принимал «Енисей». Команда Жоана Плазы неудачно начала поединок, уступив в первой четверти с разницей в три очка — 21:24. Однако уже в следующей десятиминутке хозяева исправили положение и к большому перерыву вырвались вперёд — 51:38.

В третьей четверти «Зенит» продолжал контролировать происходящее на паркете и лишь в заключительном игровом отрезке команда немного расслабилась, позволив красноярцам сократить отставание. Как бы то ни было, это не отразилось на итоговом результате — 89:80, победа «Зенита».

Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинз, набравший 21 очко. У «Енисея» 19 баллов на счету Томислава Зубчича. Благодаря этому успеху «Зенит» прервал серию неудач в Лиге ВТБ, которая состояла из четырёх встреч.