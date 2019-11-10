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21 очко Холлинза помогло «Зениту» прервать серию поражений

21 очко Холлинза помогло «Зениту» прервать серию поражений
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Сегодня, 10 ноября, в Санкт-Петербурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ: на «Сибур Арене» местный «Зенит» принимал «Енисей». Команда Жоана Плазы неудачно начала поединок, уступив в первой четверти с разницей в три очка — 21:24. Однако уже в следующей десятиминутке хозяева исправили положение и к большому перерыву вырвались вперёд — 51:38.

В третьей четверти «Зенит» продолжал контролировать происходящее на паркете и лишь в заключительном игровом отрезке команда немного расслабилась, позволив красноярцам сократить отставание. Как бы то ни было, это не отразилось на итоговом результате — 89:80, победа «Зенита».

Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинз, набравший 21 очко. У «Енисея» 19 баллов на счету Томислава Зубчича. Благодаря этому успеху «Зенит» прервал серию неудач в Лиге ВТБ, которая состояла из четырёх встреч.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
89 : 80
Енисей
Красноярск, Россия
Зенит: Холлинс - 21, Айон - 13, Трушкин - 12, Томас - 11, Понитка - 10, Пушков - 7, Альбиси - 5, Айверсон - 4, Хвостов - 3, Понкрашов - 2, Балашов - 1, Шевчук
Енисей: Зубчич - 19, Захаров - 17, Хог - 10, Попов - 10, Берри - 8, Грин - 4, Викторов - 4, Ребич - 4, Комиссаров - 2, Моррис - 2, Каныгин, Митусов
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