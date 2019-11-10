22 очка Джеймса принесли ЦСКА победу над «Локомотивом-Кубань»

Сегодня, 10 ноября, в Москве прошёл центральный матч уик-энда в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, в котором местный ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань». Подопечные Итудиса успешно начали встречу активнее и повели по итогам первой четверти с разницей в два очка — 16:14. К большому перерыву преимущество «армейцев» составляло уже четыре балла — 35:31.

Во второй половине ЦСКА продолжил наращивать преимущество и к концу третьей четверти лидировал со счётом 59:52. В заключительном игровом отрезке хозяева уверенно довели матч до победы — 81:72.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 22 очка и совершивший 4 передачи. У краснодарцев 19 баллов на счету Уилла Каммингса, ещё 15 очков команде принёс Мантас Калниетис.