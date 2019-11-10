22 очка Джеймса принесли ЦСКА победу над «Локомотивом-Кубань»
Сегодня, 10 ноября, в Москве прошёл центральный матч уик-энда в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, в котором местный ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань». Подопечные Итудиса успешно начали встречу активнее и повели по итогам первой четверти с разницей в два очка — 16:14. К большому перерыву преимущество «армейцев» составляло уже четыре балла — 35:31.
Во второй половине ЦСКА продолжил наращивать преимущество и к концу третьей четверти лидировал со счётом 59:52. В заключительном игровом отрезке хозяева уверенно довели матч до победы — 81:72.
Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 22 очка и совершивший 4 передачи. У краснодарцев 19 баллов на счету Уилла Каммингса, ещё 15 очков команде принёс Мантас Калниетис.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
81 : 72
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: Джеймс - 22, Стрелниекс - 11, Воронцевич - 10, Хиллиард - 10, Хайнс - 10, Куфос - 7, Курбанов - 6, Фойгтман - 5, Хоменко, Ухов, Антонов, Лопатин
Локомотив-Кубань: Каммингс - 19, Калниетис - 15, О'Брайант - 12, Ильницкий - 7, Д. Кулагин - 7, Деккер - 6, Ивлев - 4, Уильямс - 2, Мотовилов, Попов, Долинин, Герасимов
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