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35 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Оклахому» в гостях

35 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Оклахому» в гостях
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и уступил со счётом 119:121 (24:21, 32:29, 24:37, 39:34).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 16 подборов. 25 очков в составе победителей набрал Эрик Бледсо. У Брука Лопеса 15 очков и 3 блокшота.

Самым результативным игроком в составе «Оклахомы» стал защитник Деннис Шрёдер, который собрал коллекцию из 25 очков, 6 подборов, 5 передач и 3 перехватов. В активе Шая Жильжо-Александера 22 очка, 6 подборов и 6 передач. Крис Пол набрал 17 очков, по 14 — у Данило Галлинари и Нерленса Ноэля.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 121
Милуоки Бакс
Милуоки
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 25, Жильжо-Александер - 22, Пол - 17, Галлинари - 14, Ноэль - 14, Мускала - 12, Диалло - 10, Фергюсон - 5, Базли, Надер, Холл, Бертон
Милуоки Бакс: Бледсо - 25, Браун - 12, Миддлтон - 10, Хилл - 8, Мэттьюз - 6, Ильясова - 4, Коннотон - 4, Дивинченцо - 2, Уилсон, Лопес, Адетокунбо
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