35 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Оклахому» в гостях

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и уступил со счётом 119:121 (24:21, 32:29, 24:37, 39:34).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 16 подборов. 25 очков в составе победителей набрал Эрик Бледсо. У Брука Лопеса 15 очков и 3 блокшота.

Самым результативным игроком в составе «Оклахомы» стал защитник Деннис Шрёдер, который собрал коллекцию из 25 очков, 6 подборов, 5 передач и 3 перехватов. В активе Шая Жильжо-Александера 22 очка, 6 подборов и 6 передач. Крис Пол набрал 17 очков, по 14 — у Данило Галлинари и Нерленса Ноэля.