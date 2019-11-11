«Лейкерс» дома уступили «Торонто», несмотря на трипл-дабл Джеймса

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и уступил со счётом 104:113 (30:29, 30:23, 18:26, 26:35).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Дабл-даблами в составе победителей отметились Паскаль Сиакам (24 очка, 11 подборов) и Фред Ванвлит (23 очка, 10 передач). 15 очков набрал Крис Буше, 14 — у Норман Пауэлл.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 13 очков, 15 передач и 13 подборов. Центровой Энтони Дэвис собрал коллекцию из 27 очков, 8 подборов, 4 блокшотов, 3 передач и 2 перехватов.

«Лейкерс» из-за этого поражения прервали 7-матчевую победную серию в НБА. «Рэпторс» в свою очередь добился третьей победы кряду.