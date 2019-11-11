«Лейкерс» дома уступили «Торонто», несмотря на трипл-дабл Джеймса
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и уступил со счётом 104:113 (30:29, 30:23, 18:26, 26:35).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Дабл-даблами в составе победителей отметились Паскаль Сиакам (24 очка, 11 подборов) и Фред Ванвлит (23 очка, 10 передач). 15 очков набрал Крис Буше, 14 — у Норман Пауэлл.
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 13 очков, 15 передач и 13 подборов. Центровой Энтони Дэвис собрал коллекцию из 27 очков, 8 подборов, 4 блокшотов, 3 передач и 2 перехватов.
«Лейкерс» из-за этого поражения прервали 7-матчевую победную серию в НБА. «Рэпторс» в свою очередь добился третьей победы кряду.
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 113
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Кузма - 15, Джеймс - 13, Дэниэлс - 11, Макги - 10, Брэдли - 9, Ховард - 9, Кук - 7, Карузо - 3, Колдуэлл-Поуп, Хортон-Такер, Дадли, Грин
Торонто Рэпторс: Сиакам - 24, Ванвлит - 23, Буше - 15, Пауэлл - 14, Дэвис - 13, Холлис-Джефферсон - 10, Ануноби - 7, Томас - 5, Марк Газоль - 2, Джонсон, Миллер, Эрнандес
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