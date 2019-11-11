Результаты матчей НБА за 10 ноября 2019 года

В ночь с 10 на 11 ноября мск состоялось восемь матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Индиана Пэйсерс» на выезде победил «Орландо Мэджик». Самым результативным игроком в составе победителей стал Домантас Сабонис, сделавший дабл-дабл: 20 очков, 15 подборов и 7 передач. Окончательный счёт — 109:102 в пользу «Индианы».
«Милуоки Бакс» в гостях обыграл «Оклахома-Сити Тандер». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 35 очков, собрав 16 подборов и отдав 3 передачи. Итоговый счёт — 121:119 в пользу «Бакс».
«Лос-Анджелес Лейкерс» дома проиграл «Торонто Рэпторс», несмотря на трипл-дабл Леброна Джеймса, на счету которого 13 очков, 13 подборов и 15 передач. Окончательный счёт — 113:104 в пользу «Торонто».
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