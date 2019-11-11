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Результаты матчей НБА за 10 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 10 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

В ночь с 10 на 11 ноября мск состоялось восемь матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Индиана Пэйсерс» на выезде победил «Орландо Мэджик». Самым результативным игроком в составе победителей стал Домантас Сабонис, сделавший дабл-дабл: 20 очков, 15 подборов и 7 передач. Окончательный счёт — 109:102 в пользу «Индианы».

«Милуоки Бакс» в гостях обыграл «Оклахома-Сити Тандер». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 35 очков, собрав 16 подборов и отдав 3 передачи. Итоговый счёт — 121:119 в пользу «Бакс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома проиграл «Торонто Рэпторс», несмотря на трипл-дабл Леброна Джеймса, на счету которого 13 очков, 13 подборов и 15 передач. Окончательный счёт — 113:104 в пользу «Торонто».

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
98 : 100
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 25, Таунс - 25, Окоги - 17, Калвер - 10, Грэм - 9, Лейман - 8, Ковингтон - 4, Тиг, Вонле, Дьенг, Маклафлин, Белл, Напьер
Денвер Наггетс: Йокич - 20, Маррей - 15, Миллсэп - 14, Бартон - 13, Харрис - 13, Грант - 9, Портер - 5, Крэйг - 5, Моррис - 4, Пламли - 2, Вандербилт, Бисли, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
114 : 106
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 18, Коркмаз - 17, Хорфорд - 15, Харрис - 14, Бёрк - 12, Ричардсон - 11, Скотт - 9, Эннис - 9, Нето - 9, О'Куинн, Пелле, Тибулл, Болден
Шарлотт Хорнетс: Зеллер - 24, Грэм - 19, Монк - 15, Вашингтон - 15, Розир - 13, Бриджес - 7, Бийомбо - 7, Мартин - 5, Бэйкон - 1, Уильямс, Эрнангомес, Кидд-Гилкрист
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
102 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Орландо Мэджик: Фурнье - 22, Вучевич - 18, Гордон - 13, Росс - 12, Айзек - 10, Огастин - 8, Фульц - 8, Бамба - 5, Картер-Уильямс - 4, Амину - 2, Берч, Ивунду, Фразьер
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 21, Уоррен - 19, Брогдон - 19, Макдермотт - 18, Макконнел - 12, Холидей - 11, Холидэй - 5, Сэмпсон - 2, Лиф - 2, Джонсон, Тёрнер
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 121
Милуоки Бакс
Милуоки
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 25, Жильжо-Александер - 22, Пол - 17, Галлинари - 14, Ноэль - 14, Мускала - 12, Диалло - 10, Фергюсон - 5, Базли, Надер, Холл, Бертон
Милуоки Бакс: Бледсо - 25, Браун - 12, Миддлтон - 10, Хилл - 8, Мэттьюз - 6, Ильясова - 4, Коннотон - 4, Дивинченцо - 2, Уилсон, Лопес, Адетокунбо
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
87 : 108
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 20, Трир - 13, Дотсон - 10, Барретт - 9, Моррис - 9, Нокс - 9, Портис - 4, Нтиликина - 4, Гибсон - 4, Эллингтон - 3, Браздейкис - 2
Кливленд Кавальерс: Секстон - 31, Лав - 17, Кларксон - 17, Гарлэнд - 12, Томпсон - 9, Нэнс - 9, Портер - 6, Осман - 5, Кук - 2, Деллаведова, Найт, Маккинни
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
138 : 112
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Букер - 27, Рубио - 22, Убре - 18, Джонсон - 15, Бэйнс - 14, Шарич - 12, Бриджес - 5, Окобо - 4, Диалло - 3, Картер - 2, Камински - 2, Эйтон
Бруклин Нетс: Динуайдди - 18, Джордан - 16, Ирвинг - 15, Муса - 12, Темпл - 9, Принс - 8, ЛеВерт - 8, Нваба - 6, Аллен - 5, Пинсон - 4, Харрис - 4, Клэкстон - 4, Куруч - 3
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
124 : 113
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 30, Макколлум - 23, Уайтсайд - 21, Саймонс - 20, Бэйзмор - 13, Трент-мл. - 7, Толливер - 6, Хезонья - 3, Лябисье - 1, Браун, Худ, Оар, Литтл
Атланта Хоукс: Янг - 35, Паркер - 27, Хаертер - 15, Хантер - 14, Джонс - 8, Бембри - 6, Уоллес - 4, Лень - 4, Коллинс, Реддиш, Фернанду, Краббе
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 113
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Кузма - 15, Джеймс - 13, Дэниэлс - 11, Макги - 10, Брэдли - 9, Ховард - 9, Кук - 7, Карузо - 3, Колдуэлл-Поуп, Хортон-Такер, Дадли, Грин
Торонто Рэпторс: Сиакам - 24, Ванвлит - 23, Буше - 15, Пауэлл - 14, Дэвис - 13, Холлис-Джефферсон - 10, Ануноби - 7, Томас - 5, Марк Газоль - 2, Джонсон, Миллер, Эрнандес
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