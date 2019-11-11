Итудис попросил расследовать своё удаление в матче с «Локомотивом-Кубань»
Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис отреагировал на удаление, полученное им в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Вчера, 10 ноября, ЦСКА дома победил «Локомотив-Кубань» со счётом 81:72.
«К сожалению, нам приходится говорить о ситуации, которая требует расследования, которая требует внимания юристов, спортивных или других. В момент второго технического я говорил с вице-президентом клуба, и это никак не относилось к арбитрам. Не знаю, было ли у арбитра право давать этот фол.
Я обратился за разъяснениями, но никто не ответил. Надо спросить юристов, ведь это было действие против имиджа клуба, против имиджа главного тренера», — приводит слова Итудиса пресс-служба клуба.
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