Тренер Карри рассказал о сроках восстановления Стефена

Брэндон Пэйн, личный тренер разыгрывающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, рассказал, когда его подопечный может вернуться на паркет. Напомним, в матче с «Финикс Санз» 31-летний Карри сломал руку, и позднее появилась информация, что он может пропустить весь сезон.

«Знаю, что он хочет вернуться в этом сезоне. Всё будет зависеть от того, как пройдёт процесс реабилитации.

Повторная оценка его состояния состоится через три месяца, тогда мы сможем лучше понять сроки, а также то, что он может и не может делать. Первые несколько недель будут иметь решающее значение в том, как в запястье вернётся движение и как рука будет реагировать на активность», — приводит слова Пэйна NBC Sports.