«Майами» дисквалифицировал объевшегося мармеладок игрока на 10 матчей
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» дисквалифицировал атакующего защитника Диона Уэйтерса на 10 матчей без сохранения зарплаты, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее Уэйтерсу стало плохо во время одного из перелётов на клубном самолёте. Баскетболист потерял сознание, а затем у него начался припадок. В итоге спортсмену оказали медицинскую помощь на борту. Проблемы у Уэйтерса начались из-за того, что он съел слишком много мармеладных конфет.
«Мы расстроены действиями Диона в этом сезоне. Было уже несколько случаев, когда его поведение наносило вред клубу. Поэтому он будет отстранён на 10 матчей без сохранения зарплаты. Игрок вернётся в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» 29 ноября», — сказано в заявлении «Майами».
Защитник «Майами» объелся мармеладок, в самолёте у него случился припадок
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