Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Майами» дисквалифицировал объевшегося мармеладок игрока на 10 матчей

«Майами» дисквалифицировал объевшегося мармеладок
«Майами» дисквалифицировал объевшегося мармеладок игрока на 10 матчей
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» дисквалифицировал атакующего защитника Диона Уэйтерса на 10 матчей без сохранения зарплаты, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Уэйтерсу стало плохо во время одного из перелётов на клубном самолёте. Баскетболист потерял сознание, а затем у него начался припадок. В итоге спортсмену оказали медицинскую помощь на борту. Проблемы у Уэйтерса начались из-за того, что он съел слишком много мармеладных конфет.

«Мы расстроены действиями Диона в этом сезоне. Было уже несколько случаев, когда его поведение наносило вред клубу. Поэтому он будет отстранён на 10 матчей без сохранения зарплаты. Игрок вернётся в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» 29 ноября», — сказано в заявлении «Майами».

Защитник «Майами» объелся мармеладок, в самолёте у него случился припадок
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019