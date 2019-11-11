«Майами» дисквалифицировал объевшегося мармеладок игрока на 10 матчей

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» дисквалифицировал атакующего защитника Диона Уэйтерса на 10 матчей без сохранения зарплаты, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Уэйтерсу стало плохо во время одного из перелётов на клубном самолёте. Баскетболист потерял сознание, а затем у него начался припадок. В итоге спортсмену оказали медицинскую помощь на борту. Проблемы у Уэйтерса начались из-за того, что он съел слишком много мармеладных конфет.

«Мы расстроены действиями Диона в этом сезоне. Было уже несколько случаев, когда его поведение наносило вред клубу. Поэтому он будет отстранён на 10 матчей без сохранения зарплаты. Игрок вернётся в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» 29 ноября», — сказано в заявлении «Майами».