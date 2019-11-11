Разъярённый Адетокунбо разбил щит с эмблемой «Оклахомы» в перерыве матча
В «Твиттере» появилось фото щита, который форвард клуба НБА «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо разбил в перерыве гостевого матча регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер», состоявшемся вчера, 10 ноября.
На большой перерыв команды ушли при счёте 56:50 в пользу «Оклахомы», и Адетокунбо, недовольный таким развитием событий, не сдержался и разбил щит с эмблемой «Тандер» в подтрибунном помещении.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» бывшего игрока НФЛ, а ныне аналитика Гейба Икарда.
Во второй половине матча «Милуоки» переломил ход встречи и одержал победу со счётом 121:119. На счету Адетокунбо 35 очков, 16 подборов и 3 передачи.
В сезоне-2019/20 «Милуоки» одержал семь побед в 10 матчах регулярного чемпионата НБА.
Тренер Карри рассказал о сроках восстановления Стефена
«Майами» дисквалифицировал объевшегося мармеладок игрока на 10 матчей
- 11 ноября 2019
-
15:01
-
14:51
-
13:43
-
12:25
-
11:19
-
10:09
-
08:55
-
08:21
-
08:08
-
06:47
-
06:30
-
04:16
-
03:21
-
00:26
- 10 ноября 2019
-
23:28
-
22:57
-
21:31
-
21:24
-
19:54
-
18:59
-
17:27
-
15:52
-
13:55
-
11:54
-
10:38
-
09:20
-
06:49
-
06:42
-
06:35
-
03:55
- 9 ноября 2019
-
23:02
-
22:19
-
20:33
-
18:16
-
17:23
Партнерский контент