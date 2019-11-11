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Разъярённый Адетокунбо разбил щит с эмблемой «Оклахомы» в перерыве матча

Разъярённый Адетокунбо разбил щит с эмблемой «Оклахомы» в перерыве матча
Баскетбол / НБА 0

В «Твиттере» появилось фото щита, который форвард клуба НБА «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо разбил в перерыве гостевого матча регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер», состоявшемся вчера, 10 ноября.

На большой перерыв команды ушли при счёте 56:50 в пользу «Оклахомы», и Адетокунбо, недовольный таким развитием событий, не сдержался и разбил щит с эмблемой «Тандер» в подтрибунном помещении.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» бывшего игрока НФЛ, а ныне аналитика Гейба Икарда.

Во второй половине матча «Милуоки» переломил ход встречи и одержал победу со счётом 121:119. На счету Адетокунбо 35 очков, 16 подборов и 3 передачи.

В сезоне-2019/20 «Милуоки» одержал семь побед в 10 матчах регулярного чемпионата НБА.

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