Травмированное колено Клайберна прооперировали
Форвард баскетбольного клуба ЦСКА Уилл Клайберн перенёс операцию по восстановлению передней крестообразной связки правого колена, сообщает пресс-служба клуба.
Оперативное вмешательство понадобилось в результате того, что Клайберн получил травму в матче Евролиги с «Альбой», который состоялся в конце октября.
«Вчера в одной из австрийских клиник форварду нашей команды Уиллу Клайберну провели операцию. Операция по восстановлению передней крестообразной связки правого колена прошла успешно.
В ближайшие дни Клайберн вернётся в Москву, где приступит к восстановлению на базе клуба. Сроки реабилитации будут корректироваться по результатам промежуточных обследований», — говорится в сообщении пресс-службы «армейцев».
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