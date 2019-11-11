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Травмированное колено Клайберна прооперировали

Травмированное колено Клайберна прооперировали
Баскетбол / Евролига 0

Форвард баскетбольного клуба ЦСКА Уилл Клайберн перенёс операцию по восстановлению передней крестообразной связки правого колена, сообщает пресс-служба клуба.

Оперативное вмешательство понадобилось в результате того, что Клайберн получил травму в матче Евролиги с «Альбой», который состоялся в конце октября.

«Вчера в одной из австрийских клиник форварду нашей команды Уиллу Клайберну провели операцию. Операция по восстановлению передней крестообразной связки правого колена прошла успешно.

В ближайшие дни Клайберн вернётся в Москву, где приступит к восстановлению на базе клуба. Сроки реабилитации будут корректироваться по результатам промежуточных обследований», — говорится в сообщении пресс-службы «армейцев».

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