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Фридзон перенёс операцию и подарил футболку хирургу

Фридзон перенёс операцию и подарил футболку хирургу
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Капитан баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон перенёс операцию на руке и подарил свою футболку хирургу, делавшему операцию.

«Вчера капитан «Локо» Виталий Фридзон перенёс операцию, начал амбулаторное лечение и реабилитацию, а ещё подарил свою футболку хирургу, сделавшему операцию. В общем, провёл максимально продуктивный день!

Желаем Виталию скорейшего восстановления и ждём на паркете!» — гласит сообщение пресс-службы краснодарского клуба в «Твиттере».

Посмотреть фотографию можно в официальном твиттер-аккаунте краснодарского клуба.

Напомним, Виталий Фридзон сломал левую руку в матче Еврокубка с «Ритасом» 5 ноября. Та встреча завершилась поражением краснодарского клуба со счётом 82:87.

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