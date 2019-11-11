Кузьминскас стал игроком «Локомотива-Кубань»

Форвард сборной Литвы Миндаугас Кузьминскас заключил контракт с «Локомотивом-Кубань», сообщает официальный сайт краснодарского клуба. Соглашение с игроком рассчитано на два года.

Сезон Миндаугас начинал в составе «Олимпиакоса», но вскоре прекратил сотрудничество с пирейским клубом.

В нынешнем сезоне Евролиги Кузьминскас принял участие в шести встречах, набирая в них 5,8 очка и собирая 2,2 подбора в среднем. До «Олимпиакоса» Миндаугас защищал цвета «Олимпии Милан». Напомним, в прошлом он выступал также в НБА. За океаном он успел засветиться в составе «Нью-Йорк Никс».



В регулярных чемпионатах НБА Кузьминскас принял участие всего в 69 встречах, набирая в них 6,2 очка, собирая 1,8 подбора и совершая 1,0 передачи в среднем.