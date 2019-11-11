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Куртинайтис: «Химки» были несобранными в матче с «Пармой»

Куртинайтис: «Химки» были несобранными в матче с «Пармой»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу подопечных в матче с «Пармой».

«В первую очередь рад, что мы победили, хотя игра была сложной. Мы были несобранными, но в конце сыграли на мастерстве и выиграли. Хотел бы отдать должное «Парме» и тренеру команды Максвитису за хорошо подготовленную игру и отличную борьбу, которую они показали. Мы пару раз убегали вперёд, но соперник вернулся в игру и борьба шла до самого конца.

Хотел бы отметить Адаса Юшкевичюса, которого мы не смогли сдержать. Он забил нам 37 очков, и все они были рабочими. Адас показал хороший класс. Тем не менее мы выиграли. Смотрим в будущее», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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