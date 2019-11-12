65 очков Хардена и Уэстбрука помогли «Хьюстону» обыграть «Нью-Орлеан»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча состоялась на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой гостей со счётом 122:116.
Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, который набрал 39 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 20 подборов оформил Клинт Капела. Расселл Уэстбрук записал на свой счёт 26 очков.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Джей Джей Редик, набравший 24 очка. Деррик Фэйворс оформил дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов.
Таким образом, «Нью-Орленан Пеликанс» потерпел четвёртое поражение за последние пять игр. «Хьюстон Рокетс» в свою очередь одержал четвёртую победу подряд.
НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 122
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Редик - 24, Харт - 19, Холидей - 18, Окафор - 14, Мур - 14, Фэйворс - 13, Уильямс - 8, Александер-Уолкер - 2, Хэйс - 2, Джексон - 2, Грэй, Ингрэм, Мелли
Хьюстон Рокетс: Харден - 39, Уэстбрук - 26, Гордон - 17, Капела - 11, Такер - 10, Риверс - 8, Маклемор - 4, Сефолоша - 3, Хаус - 2, Чендлер - 2, Клемонс, Кларк, Андерсон
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