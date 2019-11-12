33 очка Рассела не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Ютой»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой гостей со счётом 122:108.

Ключевой стала вторая четверть, которую «Голден Стэйт» выиграл с преимуществом в 11 очков.

В составе победителей дабл-дабл з 25 очков и 14 подборов оформил Руди Гобер. Майк Конли записал в свой актив 22 очка.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Д'Анджело Расселл, набравший 33 очка.

Таким образом, «Голден Стэйт» потерпел четвёртое поражение подряд. «Юта» в свою очередь одержала третью победу кряду.

В следующем матче «Голден Стэйт Уорриорз» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Юта Джаз» встретится с «Бруклин Нетс».