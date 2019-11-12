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33 очка Рассела не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Ютой»

33 очка Рассела не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Ютой»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой гостей со счётом 122:108.

Ключевой стала вторая четверть, которую «Голден Стэйт» выиграл с преимуществом в 11 очков.

В составе победителей дабл-дабл з 25 очков и 14 подборов оформил Руди Гобер. Майк Конли записал в свой актив 22 очка.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Д'Анджело Расселл, набравший 33 очка.

Таким образом, «Голден Стэйт» потерпел четвёртое поражение подряд. «Юта» в свою очередь одержала третью победу кряду.

В следующем матче «Голден Стэйт Уорриорз» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Юта Джаз» встретится с «Бруклин Нетс».

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
108 : 122
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 33, Пул - 11, Крисс - 11, Бёркс - 10, Ли - 8, Коли-Стайн - 8, Пэскелл - 8, Робинсон - 8, Боумен - 7, Грин - 4, Спеллмен, Эванс
Юта Джаз: Гобер - 25, Митчелл - 23, Конли - 22, Грин - 12, Богданович - 12, Инглс - 11, Мудиэй - 11, Брэдли - 4, О'Нил - 2, Уильямс-Госс, Кидд, Они, Ньянг
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