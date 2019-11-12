Результаты матчей НБА за 11 ноября 2019 года

В ночь с 11 на 12 ноября мск состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Хьюстон Рокетс» в гостях обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс». Самым результативным игроком матча стал Джеймс Харден («Хьюстон»), на счету которого 39 очков, 4 подбора и 9 передач. Окончательный счёт — 122:116 в пользу «Хьюстона».

«Голден Стэйт Уорриорз» дома уступил «Юте Джаз», несмотря на 33 очка, 2 подбора и 8 передач Д'Анджело Расселла. Итоговый счёт — 122:108 в пользу «Юты».

«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке выиграл у «Торонто Рэпторс». Кавай Леонард («Клипперс») остановился в шаге от трипл-дабла: на его счету 10 очков, 11 подборов и 9 передач. Окончательный счёт — 98:88 в пользу «Клипперс».