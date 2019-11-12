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Результаты матчей НБА за 11 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 11 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

В ночь с 11 на 12 ноября мск состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Хьюстон Рокетс» в гостях обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс». Самым результативным игроком матча стал Джеймс Харден («Хьюстон»), на счету которого 39 очков, 4 подбора и 9 передач. Окончательный счёт — 122:116 в пользу «Хьюстона».

«Голден Стэйт Уорриорз» дома уступил «Юте Джаз», несмотря на 33 очка, 2 подбора и 8 передач Д'Анджело Расселла. Итоговый счёт — 122:108 в пользу «Юты».

«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке выиграл у «Торонто Рэпторс». Кавай Леонард («Клипперс») остановился в шаге от трипл-дабла: на его счету 10 очков, 11 подборов и 9 передач. Окончательный счёт — 98:88 в пользу «Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
114 : 120
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Детройт Пистонс: Кеннард - 25, Гриффин - 19, Галлоуэй - 18, Снелл - 16, Драммонд - 11, Моррис - 10, Мейкер - 6, Роуз - 6, Браун - 3, Фрейзер, Боун, Михайлюк, Вуд
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 33, Таунс - 25, Лейман - 16, Грэм - 13, Ковингтон - 10, Дьенг - 9, Калвер - 7, Маклафлин - 3, Вонле - 2, Окоги - 2, Тиг, Белл, Напьер
НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
109 : 113
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 19, Гэй - 18, Уайт - 15, Форбс - 14, Дерозан - 12, Миллз - 9, Белинелли - 7, Лайлз - 7, Мюррей - 4, Пёлтль - 4, Уокер, Мету, Кэрролл
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 24, Брукс - 21, Валанчюнас - 18, Кларк - 14, Морант - 9, Джонс - 8, Краудер - 8, Гудурич - 5, Андерсон - 3, Хилл - 3, Мелтон, Аллен, Кабокло
НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 106
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Уокер - 29, Браун - 25, Смарт - 17, Тайс - 11, Уонамэйкер - 10, Грин - 9, Уильямс - 6, Тейтум - 5, Кантер - 2, Эдвардс, Оджелей, Лэнгфорд
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Клебер - 15, Брансон - 12, Пауэлл - 12, Финни-Смит - 9, Хардуэй-младший - 9, Райт - 9, Порзингис - 4, Карри - 2, Ли, Бареа, Джексон, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 122
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Редик - 24, Харт - 19, Холидей - 18, Окафор - 14, Мур - 14, Фэйворс - 13, Уильямс - 8, Александер-Уолкер - 2, Хэйс - 2, Джексон - 2, Грэй, Ингрэм, Мелли
Хьюстон Рокетс: Харден - 39, Уэстбрук - 26, Гордон - 17, Капела - 11, Такер - 10, Риверс - 8, Маклемор - 4, Сефолоша - 3, Хаус - 2, Чендлер - 2, Клемонс, Кларк, Андерсон
НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
98 : 88
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 21, Харрелл - 14, Леонард - 12, Паттерсон - 12, Грин - 10, Харклесс - 9, Шамет - 6, Беверли - 6, Зубац - 6, Макгрудер - 2, Робинсон, Мэнн, Кабенгеле
Торонто Рэпторс: Сиакам - 16, Пауэлл - 15, Ванвлит - 14, Буше - 13, Холлис-Джефферсон - 9, Томас - 8, Марк Газоль - 8, Дэвис - 5, Ануноби, Джонсон, Миллер, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
108 : 122
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 33, Пул - 11, Крисс - 11, Бёркс - 10, Ли - 8, Коли-Стайн - 8, Пэскелл - 8, Робинсон - 8, Боумен - 7, Грин - 4, Спеллмен, Эванс
Юта Джаз: Гобер - 25, Митчелл - 23, Конли - 22, Грин - 12, Богданович - 12, Инглс - 11, Мудиэй - 11, Брэдли - 4, О'Нил - 2, Уильямс-Госс, Кидд, Они, Ньянг
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