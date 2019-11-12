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«Сан-Антонио» вывел из обращения номер Паркера

«Сан-Антонио» вывел из обращения номер Паркера
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» вывел из обращения номер 9, под которым выступал французский разыгрывающий Тони Паркер, сообщает пресс-служба клуба.

На церемонии поднятия майки Паркера с номером 9 под своды арены «Сан-Антонио» присутствовали бывшие одноклубники баскетболиста: Тим Данкан, Ману Джинобили, Дэвид Робинсон и Борис Диао, а также главный тренер команды Грег Попович.

Паркер был задрафтован в 2001 году и провёл 17 сезонов за «Сан-Антонио», завоевав четыре чемпионских титула: в 2003, 2005, 2007 и 2014 годах. В 2007 году француза признали самым ценным игроком финальной серии. Он шесть раз представлял «Сан-Антонио» на Матчах всех звёзд и четырежды попадал в символическую сборную сезона НБА.

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