Харден побил рекорд Джордана 31-летней давности

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден побил достижение, установленное Майклом Джорданом в сезоне-1988/89, сообщает ESPN.

В тот сезон Джордан, выступавший за «Чикаго Буллз», первые 10 матчей регулярного чемпионата закончил со средним показателем в 36,9 очка за игру. Харден, который в гостевой встрече с «Нью-Орлеан Хорнетс» набрал 39 очков, перекрыл этот показатель, остановившись на отметке в 37,3 очка за игру.

В сезоне-2019/20 «Хьюстон» сыграл 10 матчей в регулярном чемпионате НБА, одержав в них три победы и потерпев три поражения. «Рокетс» находятся на пятом месте в Западной конференции, уступая «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Юте Джаз».