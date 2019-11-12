Карри заявил, что намерен вернуться в строй в этом сезоне
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации Стефен Карри рассказал, что не намерен пропускать весь сезон-2019/20. Напомним, в матче с «Финикс Санз» 31-летний Карри сломал руку, и позднее появилась информация, что он может пропустить весь сезон.
«Я точно рассчитываю сыграть. Не знаю, когда это будет. В какой-то момент в начале весны. Всё зависит от процесса реабилитации. У меня никогда не было переломов и таких травм руки, как эта», — приводит слова Карри ESPN.
Карри, седьмой номер драфта НБА 2009 года, провёл за «Голден Стэйт» 10 сезонов, завоевав с командой три титула: в 2015, 2017 и 2018 годах.
Ранее Брэндон Пэйн, личный тренер Карри, рассказал, когда, по его мнению, баскетболист сможет вернуться на паркет.
Тренер Карри рассказал о сроках восстановления Стефена
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