Сборная Литвы получила нового главного тренера

Национальная команда Литвы по баскетболу получила нового главного тренера. Место Дайнюса Адомайтиса у руля команды займёт Дариус Масколюнас, сообщает Eurohoops. На данный момент Максолюнас входит в тренерский штаб «Жальгириса», в котором ассистирует наставнику каунассцев Шарунасу Ясикявючюсу.

Напомним, о том, что сборная Литвы получит нового тренера, стало известно сразу после завершения выступления прибалтийской команды на чемпионате мира. На Кубке мира в Китае она не сумела преодолеть стадию второго группового этапа, после чего Адомайтис объявил о своём уходе. Отметим, что неудача Литвы на мировом форуме во многом объяснялась неудачным судейством в решающем матче с национальной командой Франции.