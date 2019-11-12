Ведищев: «Локо» в трудном положении, но мы должны пройти групповой этап

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев уверен, что команда, невзирая на сложную ситуацию в турнирной таблице Еврокубка, сумеет преодолеть первый групповой этап. Также функционер прокомментировал подписание контракта с Миндаугасом Кузьминскасом.
«Понимаем, что попали в очень трудное положение в Еврокубке, но мы должны преодолеть групповой этап. Я настроен оптимистично, даже несмотря на то, что в последних четырёх матчах мы три раза играем на выезде. У нас хороший состав, но команда почти новая. Понадобилось какое-то время, чтобы ребята сыгрались и поняли требования главного тренера.
Что касается подписания Кузьминскаса, то контракт с ним заключён до конца сезона-2020/21. Нам был необходим ещё один форвард, и я рад, что удалось договориться с Миндаугасом. Это сильный игрок, способный помочь нам решить свои задачи в Еврокубке и Единой лиге», — приводит слова Ведищева издание «Известия».
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